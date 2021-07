Abastecimento de água em Sena Madureira já está normalizado, afirma Depasa

Uma peça da bomba de captação de água do Rio Yaco, em Sena Madureira, apresentou defeito na madrugada desta sexta-feira (16), por volta das 4h da manhã. Logo que soube do problema, a presidente do Depasa, Waleska Dessoti, enviou uma equipe de Rio Branco para verificar a situação.

A equipe constatou que o problema estava no “mancal” da bomba, que já foi substituído por um novo. O equipamento já está bombeando normalmente a água para a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Sena Madureira, normalizando o abastecimento de água no município.