Acre é o Estado mais jovem do país, diz IBGE; entenda o porquê

O Acre é o Estado mais jovem do país, de acordo com a pesquisa feita pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada pela página Brasil em Mapas, nesta última semana.

A idade mediana do Brasil é 33,5 anos. A maior é a do Rio Grande do Sul, com 35. O Acre se destacou como o Estado com a menor mediana, 24 anos.

“O norte é a região mais jovem, com a faixa dos 20 anos. Parte do nordeste e centro-oeste estão abaixo dos 30. Acima de 30, sudeste e sul”, diz um trecho da publicação no Brasil em Mapas.

A estimativa é de que até 2060, 1/4 da população (25%), deverá ter mais de 65 anos.