Acreana Raissa Barbosa revela condição e lamenta reação à vacina: “Descobri hoje”

Raissa Barbosa foi durante criticada após, aos prantos, ir aos seus stories dizer que teve sérias reações após tomar a vacina contra a Covid-19. Agora, ela voltou atrás e decidiu se desculpar.

No Instagram, a ex-A Fazenda disse que seu caso se agravou por conta de outro fator, o qual ela disse não se sentir confortável para revelar — pelo menos por enquanto.

“Vim aqui me posicionar sobre os vídeos postados na noite anterior. Realmente é normal ter algumas reações, porém no meu caso se agravou com outra situação, que descobri hoje pela manhã quando fui ao médico”, começou ela.

“Na verdade, estava passando mal por outra condição, que prefiro não revelar por ser algo muito íntimo e pessoal. Estou me recuperando e preciso de repouso”, disse ainda Raissa Barbosa.

“Peço que respeitem meu momento, obrigada por todas as mensagens de carinho”, finalizou a famosa, que ficou conhecida em A Fazenda por ter condições emocionais que alteram seu humor repentinamente.

Os vídeos que deram início à polêmica foram publicados na noite desta segunda-feira, 26, e apagados logo em sequência. Raissa aparecia chorando, reclamando de febre e demonstrando arrependimento por ter se vacinado.

No começo da semana, ela publicou uma foto e um vídeo comemorando o momento exato da vacinação. “Em momento nenhum quis desmotivar ninguém a tomar a vacina, muito pelo contrário, eu apoio e sou a favor sim! Vacinem-se! Vacinas salvam!”, escreveu.

