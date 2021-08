Ao ContilNet, SESI explica vídeo que circula na web e reitera compromisso com vacinação no AC

A Assessoria de Comunicação do SESI no Acre entrou em contato com a reportagem do ContilNet para falar a respeito da reportagem Em vídeo, profissional questiona eficácia de vacina ao aplicar imunizante na Capital: “Ninguém sabe”

Abaixo, o posicionamento da instituição em nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Superintendência Regional do SESI no Acre repudia e lamenta os comentários irresponsáveis e infelizes feitos por uma prestadora de serviço contratada especificamente para trabalhar na campanha de vacinação contra a covid-19 em Rio Branco. Em vídeo que circula nas redes sociais e divulgado em sites de notícias, a técnica de enfermagem, que tem inscrição no Conselho de Classe, questiona, de forma equivocada, a eficácia do imunizante aplicado e presta um desserviço ao esforço que tem sido feito para o avanço da vacinação na capital acreana.

O SESI/AC informa que o contrato da técnica de enfermagem será encerrado imediatamente e reitera que a opinião da profissional não representa a instituição, que inclusive segue engajada a contribuir com a imunização e realizará, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, a aplicação da segunda dose da vacinação prioritária aos trabalhadores da indústria de Rio Branco.

Superintendência Regional do SESI no Acre