Ao lado de Gladson, ministro Barroso participa de inauguração da nova sede do TRE no Acre

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, participou nesta quinta-feira (29) da inauguração da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE).

A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Cameli, da presidente do TRE, Denise Bonfim, e do presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Luiz Camolez.

O espaço fica localizado na Cidade da Justiça, próximo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e atrás da Polícia Federal.

Toda a imprensa acreana e demais autoridades do Executivo e Legislativo foram convidadas para o evento.

O TRE funcionava em um prédio localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, de forma provisória.