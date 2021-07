Após CZS, apoiadores de Bolsonaro planejam motociatas em 5 cidades acreanas e na capital

O Acre deve receber novas motociatas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e protesto ao voto auditável. De acordo com informações repassadas por membros envolvidos nas organizações desses atos em primeira mão ao ContilNet, pelo menos cinco municípios do interior do Acre, mais a capital Rio Branco, devem receber novas manifestações.

Por enquanto, a agenda está da seguinte forma:

– 08 de agosto: Motociata em Feijó;

– 13 de agosto : Motociata em Tarauacá;

– 14 de agosto : Motociata de Rodrigues Alves, Mancio Lima e Cruzeiro do sul.

Existe a possibilidade da agenda de Feijó ser repassada para o dia 13 de agosto. Todas as datas são preliminares e podem sofrer alterações.

Na capital, não há data definida, pois a expectativa dos organizadores é de que o presidente Jair Bolsonaro participe presencialmente.

Na última sexta-feira (16), uma reunião encabeçada pela pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, traçou estratégias para os próximos atos, mas deu destaque à motociata com Bolsonaro, na capital. Ela comentou, em off, que a motociata em Cruzeiro do Sul, realizada no último sábado (17), foi um sucesso e que a expectativa é que o sucesso se estenda aos próximos atos.

Há, ainda, a expectativa de que os apoiadores do Acre participem, de alguma forma, dos atos organizados para o dia primeiro de agosto, em várias cidades brasileiras. “Vamos dar todo o apoio, pois o nosso presidente precisa desse exército unido”, disse um dos organizadores ao ContilNet.