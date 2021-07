Bolsonaro busca partido para disputar reeleição e ainda mira três siglas

Em meio à redução de sua base eleitoral mais fiel e sem segurança jurídica para se filiar ao Patriota, que vive disputas internas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) busca uma alternativa em siglas que o apoiam no Congresso, como PP, PL e Republicanos, para disputar a reeleição.

O PTB de Roberto Jefferson e siglas nanicas como PTC e PMB não foram descartadas. O plano original era se filiar ao Patriota para ter o controle dos diretórios estaduais e da maioria da executiva nacional.

A legenda, por sua vez, buscaria com a filiação de Bolsonaro ampliar a bancada de deputados federais em 2022 e, assim, superar a cláusula de barreira e angariar maior fatia do fundo partidário.

O senador Flávio Bolsonaro (RJ), que se filiou ao Patriota no fim de maio para abrir caminho à entrada do pai, já admite uma possível saída da sigla. Segundo Flávio, a ideia é que Bolsonaro já esteja numa nova legenda neste ano. O prazo de filiação para disputar as eleições vai até abril de 2022.