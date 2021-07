Bolsonaro tem melhora clínica e médicos avaliam alta nos próximos dias

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve “melhora clínica e laboratorial”, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, no início da tarde deste sábado (17/7).

“Durante o dia de hoje, será oferecida dieta cremosa não fermentativa, e se continuar havendo boa aceitação, a equipe médica assistente decidirá pela alta nos próximos dias”, informou a nota.

Bolsonaro está internado desde quarta-feira (14) para tratar de uma obstrução intestinal. Na manhã deste sábado, o presidente postou vídeo em que aparece caminhando no corredor do hospital. “Seguimos progredindo. Bom dia a todos”, escreveu.

Em seguida, o mandatário do país participou de live para marcar a inauguração de uma agência da Caixa Econômica em Missão Velha (CE).

“Estou bem graças a Deus. O problema que eu tive no início dessa semana foi ainda em função da facada que eu recebi em 2018, a questão de aderência. De vez em quando, travo o intestino, e a gente dificilmente, né, deixa de realizar uma cirurgia. Mas graças a Deus não foi preciso. Tô louco para voltar a trabalhar, rever os amigos, voltar para o seio da família e realmente botar o Brasil para andar. E isso é o que todos nós queremos”, disse na transmissão feita do quarto do hospital.

A equipe médica submeteu o presidente à dieta líquida após a retirada da sonda nasogástrica, por onde ele se alimentava.