Camilly Victoria, filha de Carla Perez, diz que pagou R$ 7 mil em tatuagem

Camilly Victoria, filha de Xanddy e Carla Perez, respondeu um seguidor nas redes sociais e disse que pagou US$ 1,4 mil em sua nova tatuagem no antebraço, o que vale cerca de R$ 7,1 mil na cotação atual. A jovem conta que ficou 8 horas no estúdio para concluir o desenho.

A tatuagem de Camilly é uma borboleta com flores. No Instagram, a famosa compartilhou um vídeo com seus mais de 800 mil seguidores, mostrando o processo para que o desenho ficasse pronto. “Significa tanto pra mim”, escreveu Victoria, em parte da legenda.

