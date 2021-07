Colisão entre veículos deixa seis pessoas feridas em Rio Branco; três são crianças

Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão baú e um carro de passeio deixou seis pessoas feridas, entre elas, três adultos e três crianças, na manhã desta terça-feira (27), na rua América, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, uma mulher ainda não identificada que dirigia um carro modelo Fiat Idea, de cor bege e placa NAD-0433, trafegava com uma passageira no banco da frente e três crianças no banco traseiro na rua Palmares, quando invadiu a preferencial na rua América e colidiu com a lateral do caminhão baú que realiza o transporte de frios.

Com a força do impacto, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção, subiu na calçada e derrubou um muro de uma residência. Já o Fiat Idea ficou com frente e para-brisa completamente destruídos pela colisão.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias para o local. Os socorristas e o médico do Samu prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e encaminharam as seis pessoas ao pronto-socorro de Rio Branco, ambas em estado de saúde estável.

O Corpo de Bombeiros Militar também foi até o local, pois haveria o risco de pessoas estarem presas às ferragens, informações essas que não foi confirmadas no acidente.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, o carro foi removido por um guincho como também o veículo maior foi liberado.

