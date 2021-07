Colombiana que morreu ao pular de bungee jump antes da hora é enterrada; veja vídeo do salto

O velório e o enterro de Yecenia Morales, a mulher que morreu ao pular de bungee jump na Colômbia, foram feitos na terça-feira (20), em Medellin, onde ela morava com a família.

O irmão dela, Andrés Morales, disse ao jornal colombiano “El Tiempo” que ela se aproximou do local de onde as pessoas saltam de bungee jumping e já estava com alguns dos equipamentos para pular, mas ainda não estava presa à corda de segurança.