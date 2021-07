Coluna do Moisés: nasce Antonella, primeira filha de Sabrina Ricciardi e Rodrigo Lima

A paulista Laura Cunha, pesquisadora de gastronomia internacional e magia, o arquétipo da bruxa moderna, está em Rio Branco para iniciar a série “Alimentando a Alma” produzida pela produtora acreana Saci Filmes, que será exibida nas principais TVs Públicas do país como a TV Cultura, TVE, TV Brasil entre outras.

*** A proposta é filmar em várias regiões do país pratos preparadas por mulheres que ocupam posição de liderança em seus grupos, de tradições culturais, religiosas, espirituais e populares, diretamente ligadas ao feminino. Culturas matriarcais que tem no ato de cozinhar a sua expressão de resistência à potente indústria de alimentos.

***A série terá cinco episódios: “A Prosperidade” com a cigana em São Paulo; “A Tradição” com Buni, do povo Huni Kuin, em Jordão, Acre; “A Cura” com a curandeira Cinthia Flores, no rio Croa, Acre; “O Axé” com dona Juci, do Quilombo do Kaonge , no Vale do Recôncavo da Bahia e “O Prazer” prato preparado pela Cozinheira e jornalista Karen, inspirado nas tradições afrodisíacas para mulheres, em Salvador.

*** A série foi selecionada pelo Edital PRODAV TVs Públicas de 2018, da Agência Nacional de Cinema – Ancine, e será produzida pelo diretor, produtor cultural e escritor Sérgio de Carvalho.

O espetáculo “Depois de Dora” retorna aos palcos para sua segunda temporada de 2021, com sua estreia marcada para hoje (9), às 19h30, na Usina de Artes João Donato. Escrita e dirigida por Nolram e produção do grupo de teatro Candeeiro, a peça conta a história de um grupo de jovens universitários na jornada que rodeia a morte de uma mulher chamada Dora.

***. “Depois de Dora” tem a classificação indicativa de 14 anos. O espetáculo segue com apresentações durante todos os sábados e domingos do mês de julho. A entrada é gratuita e o uso de máscaras é obrigatório; o limite de ocupação do espaço é de, no máximo, 60 pessoas.

O Alto Santo e todas as comunidades daimistas lembraram no dia 6 de julho os 50 anos da passagem do Mestre Irineu Serra, o fundador da Doutrina do Santo Daime. Religião nascida no Acre, com influência do catolicismo popular, das tradições afro-brasileiras e dos rituais indígenas, o Daime tem marcado a cultura do estado e contribuído para uma fortalecer uma consciência de respeito à Amazônia e a todos os seus seres.

***Mestre Irineu, o Velho Juramidã, está vivo na sua comunidade e seus ensinamentos de amor, de paz, humildade, de simplicidade, são mais do que necessários no nosso mundo!

No dia 13 de Julho é comemorado o Dia do Rock e, a Donn Barbearia nasceu com DNA voltado para o Rock, está nas premissas da marca. Por essa razão, o mês de julho está inteiro de ações e promoções e, para fechar com chave de ouro, um super evento de Rock no dia 30 de julho, ás 18 horas, com o buffet de churrasco com o mestre assador Rubão. Na Donn é “Rock na Veia”!

Militantes de partidos de esquerda e as entidades que compõem as organizações das lutas populares da Campanha Nacional Fora Bolsonaro foram às ruas no ultimo sábado (3), para o Dia Nacional de Lutas contra Bolsonaro. Foi o terceiro protesto deste ano.

*** As manifestações dentro e fora do País ampliaram a visibilidade e o alcance da campanha reforçando a mensagem de que o Brasil não tolera mais o desgoverno de Jair Bolsonaro. Cerca de 360 cidades, no Brasil e exterior participaram das manifestações.

*** No dia 24 deste mês está marcada a quarta onda de protesto contra Bolsonaro. A expectativa é que quarta onda de manifestações seja ainda maior do que as anteriores. #forabolsonaro! As fotos são do fotografo Juan Diaz.

Nasceu no domingo (4), às 8h51, com 49 cm e 3k225g, no hospital Santa Juliana, Antonella, primeira filha de Sabrina Ricciardi e Rodrigo Lima. Sabrina e Antonella passam bem, estão saudáveis, felizes e cercadas de muito amor. Desejo tudo de melhor para toda a família!

Através da campanha “Vacinar: a melhor escolha”, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) segue incentivando e conscientizando a população do estado do Acre a se vacinar contra a Covid-19, conforme o calendário do Plano Nacional de Imunização. Dessa vez, o MPAC contou com adesão de várias lideranças religiosas para fortalecer a campanha.

***Vale ressaltar que uma dose da vacina garante uma resposta imunológica menos eficaz do que a produzida após o efeito da segunda dose. Em outras palavras, a primeira dose prepara o sistema imunológico para um ataque viral e a segunda aumenta a imunização.

Viva! Viva! Viva! Para Gracinha Ruela que aniversariou no último dia 05. A comemoração foi em clima familiar. Felicidades!

Vida longa com muita saúde para Márcia Regina Pereira que muda de idade hoje (9). Este ano a celebração será no Rio de Janeiro ao lado das filhas Iara e Luzia e do maridão Júlio Eduardo. A foto é em Maromba, Visconde de Mauá – RJ.

Felicidade, saúde e prosperidade para Alcino Souza – na foto, com a esposa Samara Abrahão – que aniversariou no último dia 8. O festejo foi ao lado da família, em São Paulo, onde estão morando temporariamente.