Concurso Receita: expectativa de edital em setembro e nomear em 2022

As esperanças do concurso Receita Federal 2021 nomear e empossar os aprovados ainda este ano acabaram, de acordo com o Sindifisco Nacional. O órgão obteve a informação com a própria Administração, que confirmou o adiamento.

Entretanto, a autorização e o edital seguem previstos para sair ainda em 2021. Mais precisamente, o fisco trabalha com expectativa de edital em setembro e nomeações no primeiro trimestre de 2022.

O Sindifisco confirmou as informações e novos prazos nesta quinta-feira, 8, em nota publicada oficialmente .

Por que não há mais tempo para nomear em 2021?

De acordo com o Sindifisco Nacional, a Administração da Receita Federal informou que o prazo para nomeações ainda em 2021 se esgotou na última quarta-feira, 7, e que não há mais tempo hábil para cumprir essa previsão.

Segundo informado pela administração, não há mais tempo hábil para que todos os prazos e trâmites legais sejam cumpridos, visando à nomeação até o dia 31 de dezembro deste ano.

Sindifisco lamenta demora no aval do concurso Receita

De acordo com o Sindifisco, memso com os alertas da Direção Nacional e o esforço da Administração para realização do concurso, o processo teve que passar por diversos órgãos. A categoria, inclusive, confirmou que o processo já estava em seus últimos estágios.

“É extremamente lamentável que, após exaustivas tratativas, a autorização não tenha ocorrido dentro do prazo necessário.”

Além disso, o órgão explicou que, “por questões de ordem orçamentária, os recursos que estavam separados no orçamento de 2021 não podem ser alocados para nomeações no ano de 2022.”

O Sindifisco informou que, de acordo coma a Administração da Receita Federal, o alvo é obter a autorização após a conclusão do PLOA 2022, que se define no Executivo em 31 de agosto de 2021. Ela trará a previsão de nova verba.

“É inadmissível que um órgão como a Receita Federal, essencial para o funcionamento do Estado, responsável, dentre outros aspectos, por sua própria manutenção financeira, tenha sido tratado com tamanho desleixo pelo Governo Federal, a ponto de não dar a devida atenção aos prazos envolvidos para a realização do concurso. A Direção Nacional vai acompanhar e cobrar incisivamente todos os responsáveis, para que o concurso público seja autorizado com a maior brevidade possível”, finalizou o Sindifisco Nacional.

Concurso da Receita Federal tem chances de edital em setembro

(Foto: Agência Alesc)

Sindireceita quer provas do concurso Receita no mesmo dia

Outro órgão que também está na luta pelo concurso da Receita Federal 2021 é o Sindireceita, categoria dos analistas-tributários. Recentemente, eles se reuniram com representantes do órgão e pediram provas no mesmo dia.

A Receita Federal respondeu que essa demanda já está no planejamento.

Com isso, o auditor-fiscal e o analista-tributário teriam avaliações no mesmo dia. Se o aval sair em tempo hábil, as provas podem acontecer ainda este ano.

De acordo com a categoria, seria com o intuito de evitar com que vagas do analista-tributário remanesçam sem preenchimento ao termino do concurso.

Concurso Receita Federal pode ter aval para 699 vagas

O ofício que pede um novo concurso Receita Federal foi confirmado em abril e visa prover 699 vagas nas carreiras de auditor e analista, sendo:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

O órgão do fisco federal readequou o pedido após ter solicitado mais de 3 mil vagas em 2020, sem sucesso. A demanda anterior foi para vários cargas de níveis médio e superior.

O Sindifisco explicou que o concurso envolve duas fases, sendo a segunda o curso de formação. Por esse motivo, a previsão foi adiada.

De acordo com a categoria, na última semana havia a previsão de que o curso de formação fosse realizado com duração de nove dias para que a nomeação ocorresse no dia 31 de dezembro.

Mas, a demora na autorização do concurso acabou inviabilizando estes preparativos.