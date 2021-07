Confira os cliques do lançamento da linha La Moda Vengan dos empresários Jorge e Joelma Severo

SEVERO DISTRIBUIÇÃO & LA MODA VEGAN

Joelma Severo, a CEO da Jorge Cosméticos, na segunda 28, estabeleceu um marco em sua história de sucesso, lançando a Severo Distribuição, que passa a atuar com duas grandes marcas, a Maxiline e Truss.

*E, com muito dinamismo, respeitando as normas de segurança e distanciamento contra a COVID-19, nos dias 28, 29 e 30, para o lançamento do LA MODA VEGAN da TRUSS, uma linha exclusiva, super fashion, de produtos 100% veganos, Joelma Severo, convidou mulheres incríveis, importantes de nossa sociedade, de diversos segmentos que marcam a época e fazem a diferença, para conhecerem a coleção La Moda, seus princípios ativos e fragrâncias nobres, como por exemplo a rosa phoenix que garante uma hidratação muito mais duradoura, para uso diário e, com aquele resultado só visto em salão, que agradou e muiiiito à todas. Traduzido em uma linha que supera expectativas e recria valores: Saúde Capilar é a palavra de ordem! Confiram, o time de belas mulheres que testaram e aprovaram, a linha La Moda Vegan da Truss.