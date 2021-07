Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e escalações

O Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena, neste sábado (3/7), em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

Apenas um ponto separada as duas equipes na tabela do campeonato. O Timão é o 11º colocado, com 10 pontos, enquanto o Colorado aparece em 14º, com 9.

Os comandados de Sylvinho está há quatro partidas sem perder, mas só ganhou uma dessas últimas quatro, diante do Sport, em casa, por 2 x 1. Do outro lado, a equipe de Diego Aguirre foi derrotada pelo Palmeiras, no Allianz Parque, também por 2 x 1, na rodada passada.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho

Desfalques: Caíque França, Léo Natel, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (lesionados)

Internacional: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado (Johnny), Lucas Ramos (Juan Manuel Costa), Edenílson, Nonato e Mauricio; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Desfalques: Caio Vidal (suspenso)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: Sábado (03/07/2021)

Horário: 21h

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere (pay-per-view)