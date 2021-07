Covid-19: em Sena, dois moradores estão internados no Hospital de Campanha

O mês de julho em Sena Madureira inicia com dois moradores internados no Hospital de Campanha por conta da Covid-19. A situação atual contrasta com meses anteriores quando o hospital ficou com todos os leitos ocupados.

Mesmo diante dessa diminuição no número de internações, profissionais da área da saúde orientam a população a continuar adotando os cuidados devidos. “A população não pode relaxar completamente. É preciso continuar mantendo os cuidados no que tange ao uso da máscara e outras ações”, destacou Rodrigo, representante da Vigilância Sanitária Municipal.

O boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (30) apresentou os seguintes dados com relação a Covid-19 em Sena Madureira:

Casos confirmados: 7.098

Curados: 6.980

Mortes: 75