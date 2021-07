Covid-19: Prefeita do Quinari promove mutirão e cidade já vacina jovens de 25 anos

A corrida da vacinação continua no Acre, e alguns municípios do estado despontam. Um desses municípios é Senador Guiomard. Graças a um mutirão realizado no último final de semana, o município já vacina jovens de 25 anos, sem comorbidades.

A própria prefeita da cidade foi para as ruas, conferir de perto a vacinação e, no domingo (4), promoveu um grande mutirão de vacinação.

“Domingo também é dia de vacinar ! Obrigada, equipe, pelo trabalho feito com amor e dedicação! Vocês são tops”, escreveu em suas redes sociais.

Se você é do município, e possui 25 anos ou mais, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa das 7:30h às 12h e das 14h às 17h, para receber a sua dose do imunizante. No Centro do Idoso, a vacinação é somente de 2° dose, das 8h às 12h.

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e Carteira de Vacinação.