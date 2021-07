Desesperadas por fama, milionárias buscam vaga em ‘Mulheres Ricas’

Val Marchiori está causando uma grande agitação no mundo das socialites brasileiras. Isso porque a ricaça confirmou uma nova temporada de “Mulheres Ricas”.

Desde então, dezenas de mulheres ricas já entraram em contato e demonstraram grande interesse em expor suas vidas nas telinhas da TV.

Val se mostrou muito disposta a trazer o “Mulheres Ricas” de volta. A empresária chegou a procurar a Band, emissora que transmitiu a primeira e a segunda temporada do reality show, mas as conversas não avançaram e loira não conseguiu o aval da emissora.

Marchiori não perdeu tempo e levou o projeto para a RedeTV! e já está em negociações avançadas.

Val se reuniu com a emissora neste mês e todos os detalhes estavam sendo finalizados. Ao que tudo indica, a socialite vai bancar os gastos com a produção do reality e deverá produzir todo o conteúdo.

De acordo com o projeto oferecido à emissora de Amilcre Dallevo e Marcelo de Carvalho, o “Novo Mulheres Ricas” terá 12 episódios.

Segundo Marcio Moraes, que está a frente da pré-produção, após cinco meses de conversas com os produtores, está confirmada a ilustre participação das irmãs Kardashian.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, Moraes disse: “Estou conversando com os produtores das Kardashians há cinco meses. O Mulheres Ricas vai aos Estados Unidos e teremos dez dias com elas. Dias que vamos passar com elas”.

Após a confirmação da terceira temporada de “Mulheres Ricas”, diversas mulheres não perderam tempo e correram para tentar conseguir uma vaga no reality show. Segundo Marcio, dezenas de mulheres já entraram em contato com ele:

“Depois que a notícia saiu, umas 200 mulheres me ligaram. Querem aparecer de qualquer jeito”.

Moraes revelou que a Marchiori comprou os direitos do reality: “Este é um projeto que estamos trabalhando há um ano. Esse título agora pertence a Val e começamos as conversas há um tempo. Ela disse:

“Marcio, topo fazer se você estiver junto nesse projeto’. Então, passamos a pensar nisso”.

Engana-se quem pensa que a nova temporada será mais do mesmo. Além de contar apenas com Val Marchiori como a única participante das duas temporadas anteriores, o novo projeto quer contar a história de mulheres que conseguiram se tornar ricas por méritos próprios, ou seja, que não sejam ricas de berço.

“Nossas mulheres serão ricas, sim. Mas não pode ser rica de berço, nem rica de marido. Não queremos uma mulher rica de shopping. Já estamos conversando com algumas. Tenho 13 mulheres no meu radar, mas ficarão apenas seis. Teremos uma mulher de cada região do Brasil, pois quisemos fazer uma coisa mais homogênea”, contou Marcio.

Marcio Moraes, que também será o apresentador da produção, revelou quando o Novo Mulheres Ricas deverá ir ao ar: “A ideia é colocar no ar em outubro, novembro e dezembro deste ano. Será uma versão moderna e consciente. Queremos desmistificar essa coisa de banalidades. Pensamos em reunir pessoas com foco, determinação e que cuidam de empresas”.

Figuras marcantes das primeiras temporadas, Narcisa Tamborindeguy e Brunete Fraccaroli não serão participantes da nova temporada da atração, mas farão pequenas aparições em um quadro.