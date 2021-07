Em Cruzeiro do Sul, mais de 20 pessoas tentaram tomar 3ª dose da vacina contra covid-19

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, constatou que pelo menos 23 pessoas tentaram tomar mais de duas doses da vacina contra covid-19.

A partir do que foi identificado, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) colocou um técnico em cada ponto de vacinação para checar os nomes no Programa Nacional de Imunização (PNI), a partir do CPF ou do cartão do SUS.

A segunda maior cidade do Estado já está vacinando pessoas a partir dos 22 anos, sem comorbidades.

Cerca de 42.344 moradores já foram imunizados.