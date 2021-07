Empresa apresenta andamento de auditoria na folha de pagamento do Estado do Acre

O governo Acre assinou, em outubro de 2020, um contrato de auditoria de sua folha de pagamento. A empresa japonesa com filial no Brasil, responsável pela demanda, Deloitte Touche Tohmatsu, apresentou na última quarta-feira, 30, para os secretários de Estado e servidores de RH de todas as pastas, a evolução do seu plano de trabalho. Conforme o termo de referência de contratação, o projeto será executado contemplando 11 etapas, sendo que sete já estão em fase de conclusão.

A auditoria tem como objetivo a verificação, análise e testes de conformidade na folha de pagamento, eliminação de procedimentos desnecessários, avaliação da eficácia dos controles contábeis e administrativos, observação de seus procedimentos na identificação e prevenção de falhas e irregularidades, além da melhoria na atividade de gestão de pessoas.

A etapa preliminar, que é o Plano de Trabalho e Levantamento de Dados, teve início ainda em 2020, seguida das demais fases: diagnóstico das rotinas de elaboração da folha de pagamento e das unidades de gestão de pagamento; diagnóstico dos sistemas de processamento de dados; análise dos dados cadastrados no assentamento funcional dos servidores; levantamento e sistematização da legislação de pessoal; levantamento e análise dos códigos e verbas de pagamentos; levantamento e análise dos descontos; análise de conformidade de pagamentos.

Segundo Edson Cedraz, responsável técnico pela consultora, o trabalho agora está chegando em uma importante etapa, que tem por objetivo trazer maior governança e transparência para a gestão de recursos, por meio das melhorias dos controles e dos processos sobre a folha de pagamento. As demais etapas ainda terão início, porém todo o processo resultará na elaboração de um plano de ação para implementação das recomendações.

“Acredito que as recomendações propostas, as oportunidades de melhorias que saem desse trabalho vão ser implantadas, e no final quem tem a ganhar é o Estado, com a melhor gestão dos recursos de folha de pagamento”, afirma Cedraz.

Transparência

Atualmente, a folha de pagamento de pessoal do Estado do Acre possui aproximadamente 26 mil servidores ativos e 15 mil inativos. O pagamento referente a despesas com pessoal é uma das partes mais significativas no orçamento do Estado.

O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, ressaltou a importância e necessidade da auditoria na folha de pagamento para a realização de ajustes e correções necessárias para garantir a transparência na gestão de pessoas.“O andamento dessa auditoria materializa a promessa de campanha do governador, de conduzir com muita transparência e em observância à legislação o processo de gestão da folha de pagamento do Estado. Com a conclusão dela, nós teremos condições de ter eficiência na gestão do gastos com recursos humanos, hoje muito elevados, fazendo com que a economia gerada com pagamentos que não são devidos possa ser reinvestida na sociedade”, afirma.