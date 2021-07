Empresário de Makhachev nega acordo por luta com Rafael Dos Anjos

Depois de Rafael dos Anjos revelar ter um suposto acordo para enfrentar Islam Makhachev no dia 30 de outubro, data em que o UFC deve promover sua edição de número 267, o empresário do russo veio a público para esclarecer a situação.

Ao site ‘MMA Junkie’, Ali Abdelaziz negou a informação divulgada pelo brasileiro, de que já haveria um acerto pela luta, mas admitiu que seu cliente teria interesse em medir forças com o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate.

De acordo com o profissional, Makhachev – que lutou em Las Vegas (EUA) no último sábado (17) – estaria retornando à Rússia, seu país natal, neste momento e seus planos seriam de voltar ao octógono somente em dezembro, cerca de dois meses depois da data sugerida por ‘RDA’.

Em relação a divergência de datas, Abdelaziz destacou que o poder de escolha estaria nas mãos de seu cliente, tendo em vista que, após sua mais recente vitória, o russo ultrapassou Dos Anjos no ranking da divisão.

“Eu entendo que Rafael está tentando promover a luta, mas ele está no relógio do Islam agora”, declarou Ali Abdelaziz, que também negou qualquer possibilidade de um possível retorno de Khabib Nurmagomedov à ativa para se vingar de Rafael dos Anjos caso este vença Islam Makhachev no futuro, como também havia sido sugerido pelo brasileiro.

Após passar anos na sombra de Khabib Nurmagomedov, a quem servia como uma espécie de fiel escudeiro, Islam Makhachev finalmente começou a ganhar a atenção e reconhecimento que merece.

Apontado pelo próprio ex-campeão peso-leve do UFC como seu sucessor na categoria, o russo soma oito vitórias consecutivas e já ocupa a quinta colocação no ranking da divisão, se aproximando cada vez mais de uma futura disputa pelo título que esteve nos últimos anos sob posse de seu amigo e companheiro de equipe.