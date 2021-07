Encerra nesta sexta-feira prazo para solicitar atendimento especializado no Enem 2021

O período de solicitação de atendimento especializado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2021 encerram hoje (30). Estudantes que solicitaram o auxílio e tiverem o pedido indeferido devem entrar com o recurso junto ao o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para reavaliar o caso.

Ao interpor recurso, o participante deve anexar novos documentos para comprovar a necessidade do atendimento. O inscrito deve informar as condições que motivam a solicitação e inserir a documentação com nome completo e descrição do diagnóstico, além do código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10). O documento precisa conter a assinatura e a identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão avalizado. O resultado poderá ser consultado a partir de 4 de agosto.

O atendimento especializado é destinado àqueles participantes que necessitam de auxílio para fazer as provas por apresentarem alguma necessidade de atendimento como: deficiência auditiva, surdez, cegueira, baixa visão, deficiência física, surdocegueira, discalculia, autismo, visão monocular, deficiência intelectual (mental), dislexia e déficit de atenção.

Gestantes, lactantes, idosos e pessoas em classe hospitalar também têm direito ao atendimento especializado para adaptações no tempo de prova e local de aplicação do exame.

O período de solicitação de atendimento especial ocorreu entre 30 de junho e 14 de julho, sendo que o resultado foi divulgado no dia 23 de julho. Já o prazo para quem teve a solicitação negada pedir recurso começou em 26 de julho e termina hoje (30).

Novidades

O Inep, responsável pela aplicação do Enem anunciou algumas novidades para essa edição do exame. Confira quais são:

1 – O Enem Digital 2021 terá, pela primeira vez, atendimento especializado. Segundo o Inep, será disponibilizado tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), prova com letra ampliada (fonte de tamanho 18 e com figuras ampliadas), prova com letra superampliada (fonte de tamanho 24 e com figuras ampliadas), prova com contraste, tempo adicional e sala de fácil acesso.

2 – Participantes do Enem impresso que solicitaram atendimento especializado para transtorno do espectro autista poderão utilizar caneta fabricada em material transparente com tinta colorida, para uso exclusivo em marcações no seu Caderno de Questões.

3 – Também pela primeira vez o Inep publicou o edital de isenção da taxa de inscrição separadamente do edital geral. O objetivo, conforme a autarquia, é tornar mais fácil a compreensão das regras para os candidatos que têm direito à isenção da taxa de inscrição e evitar que os estudantes deixem de se inscrever no exame por acreditar que a isenção ou a justificativa garantem a participação.

4 – Nesta edição o Enem impresso e o Enem digital serão aplicados nos mesmos dias e contarão com os mesmos itens (questões) e mesmo tema de redação. A única diferença entre as modalidades é que, na digital, as questões objetivas são respondidas em um computador.