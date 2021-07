Escândalo na Semsa, corpo encontrado em açude, concurso da prefeitura e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana, na nossa retrospectiva.

SEGUNDA-FEIRA

Melhoria de cargos em troca de sexo e mão na perna: veja as denuncias feitas contra Frank Lima

O site Notícias da Hora divulgou com exclusividade neste domingo (11) algumas denúncias de assédio sexual e moral contra o atual secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima. Os relatos partem de supostas funcionárias da Semsa, que teriam recebido diversas propostas indecentes por parte do titular da pasta, como melhoria de cargos em troca de sexo, por exemplo.

Traições, pedido de separação e agressões: saiba o que aconteceu antes de acreana ser morta pelo marido

Um dia antes de ser morta a facadas e depois estrangulada pelo próprio marido, Hitalo Gouveia, a jovem Adriana Paulichen, de 23 anos, foi informada por ele que havia traído a esposa com a amiga dela, recentemente.

TERÇA-FEIRA

Coordenadora da escola José Rodrigues Leite morre de Covid-19 em São Paulo

Entre os acreanos vítimas da Covid-19 nas últimas horas está a professora Eliete Maia de Andrade, que faleceu na madrugada desta terça-feira (13), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor). A morte foi confirmada pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), que emitiu nota de pesar.

Corpo encontrado em açude é mesmo de pastor que estava desaparecido

É de fato do pastor Thiago José Oliveira do Nascimento o corpo encontrado dentro de um carro do tipo uno, submerso num açude, na zona rural dos arredores do município de Acrelândia, há 100 quilômetros de Rio Branco. O encontro ocorreu no início da noite da última segunda-feira (12), por populares, que comunicaram o caso à polícia.

QUARTA-FEIRA

Prefeitura de Rio Branco abre seletivo com mais de 40 vagas e salários de até R$ 11 mil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), divulgou um processo seletivo nesta quarta-feira (14) com mais de 40 vagas.

Empresários são intimados durante operação da PF para combater irregularidades na Sesacre

Homens da Superintendência da Polícia Federal no Acre e da Controladoria Geral da União (CGF) com atuação no estado amanheceram esta quarta-feira (14) nas ruas de Rio Branco com uma operação que busca apurar fraudes na contratação de empresas responsáveis por campanhas publicitárias para combater a pandemia do coronavírus. A operação foi batizada de "Busdoor" e envolve a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

QUINTA-FEIRA

Vídeo: casal faz sexo dentro de carro em movimento nas ruas de Rio Branco; assista

Um casal acreano protagonizou uma cena, no mínimo, inusitada (e perigosa): um ato sexual em pleno carro em movimento. No vídeo de 42 segundos, é possível visualizar a aventura sexual do casal pelas ruas da capital acreana. As imagens mostram a mulher sentada em cima do motorista. O casal faz sexo ao mesmo tempo em que o homem dirige o carro. Ele não larga o volante mesmo com a mulher em cima dele. Assista!

PM do Acre lança programa no YouTube para mostrar abordagens nas ruas, 24h por dia

A Polícia Militar do Acre (PMAC) estreou nesta quinta-feira (15) o seu mais novo programa no Youtube: o Polícia 24/7. O nome escolhido para o projeto faz referência ao trabalho realizado pelos agentes, de forma ininterrupta, 24 horas, durante os 7 dias da semana.

SEXTA-FEIRA

24 pessoas são presas no AC por crimes sexuais e outras violências contra crianças

Durante a Operação Acalento, desencadeada na manhã desta sexta-feira (16) pela Polícia Civil do Acre e simultaneamente em todo o pais, 24 pessoas foram presas. Segundo a assessoria de comunicação do órgão. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 14 de busca domiciliar e a solicitação de três medidas protetivas. "Além das prisões e dos mandados cumpridos, a Policia Civil do Acre realizou 64 diligencias durante o período com emprego efetivo de 57 Policiais no uso de 11 viaturas".

Mazinho Serafim terá que devolver mais de R$ 230 mil aos cofres públicos de Sena

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 232 mil. O valor, que deve ser ressarcido em no máximo 30 dias, será dividido entre Mazinho e os pregoeiros Narcélio Areal Neto e José Douglas Araújo de Farias.