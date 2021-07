PM do Acre lança programa no YouTube para mostrar abordagens nas ruas, 24h por dia

A Polícia Militar do Acre (PMAC) estreou nesta quinta-feira (15) o seu mais novo programa no Youtube: o Polícia 24/7.

O nome escolhido para o projeto faz referência ao trabalho realizado pelos agentes, de forma ininterrupta, 24 horas, durante os 7 dias da semana.

A proposta é divulgar todas as quintas-feiras, no canal da PMAC no YouTube, um vídeo mostrando a rotina dos policias, principalmente durante as abordagens e operações realizadas.

Um dos diretores do programa, o cabo Davi Landim, disse que o projeto tem o objetivo de mostrar não apenas o trabalho ostensivo.

“Além daquilo que a população já sabe que realizamos no dia-a-dia, como rondas ostensivas e abordagens, também vamos mostrar o que a PM faz de trabalho preventivo. Queremos aproximar a população”, esclareceu.

O primeiro episódio, com o título “Furtou, mas foi preso”, já foi lançado e está disponível para ser conferido e compartilhado.