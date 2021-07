Prefeitura de Rio Branco abre seletivo com mais de 40 vagas e salários de até R$ 11 mil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), divulgou um processo seletivo nesta quarta-feira (14) com mais de 40 vagas.

As oportunidades são para auxiliar de topógrafo (6 vagas), apontador de obras (10), topógrafo (2), técnico em agrimensura ou equivalente (2), desenhista (2), arquiteto e urbanista (8), engenheiro civil (Gestão e Fiscalização de obra pública) (9), engenheiro civil projetista (5) e engenheiro eletricista (3).

Os dois primeiros cargos são para nível fundamental, os quatro seguintes para nível médio, e o restante, superior.

O seletivo tem duração de dois anos, sendo vedada sua prorrogação.

As inscrições ocorrerão através do endereço eletrônico http://www.processoseletivoseinfra2021.riobranco.ac.gov.br, a partir das 8h do dia 15 de julho de 2021 e até às 23h59min do dia 17 de julho de 2021.

Todos documentos pessoais e comprobatórios relativos à formação acadêmica, qualificação e aperfeiçoamento, experiência na área pretendida deverão ser anexadas e descritas pelo candidato nas áreas específicas do formulário eletrônico. Mais informações no edital, disponível abaixo.

As cargas horárias vão de 30 a 40 horas semanais, com salários que chegam até R$ 11.582,64.

edital1