“Estamos respeitando o povo”, diz Gladson após aprovação do governo em pesquisa

Os números da última pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Data Contol, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), foram recebidos com indisfarçável alegria pelo governador Gladson Cameli. Os números apontam a aprovação de seu Governo, pela população acreana, com índices superiores a 65% e que o governador seria reeleito, em 2022, com mais de 55% dos votos, mesmo concorrendo com figuras de peso político como o senador Sérgio Petecão ou mesmo Jorge Viana, ex-governador e ex-senador.

Num vídeo postado em suas redes sociais, Gladson Cameli mostra as obras que vem realizando, mesmo em meio à pandemia do coronavirus, quando voltou toda a administração para o combate à doença e salvar vidas, além de abordar os números da pesquisa.

“Somos um governo que pensamos no bem-estar das pessoas. Estamos trabalhando incansavelmente para alcançarmos os nossos objetivos, mesmo atravessando uma pandemia. Estamos respeitando o nosso povo, com um olhar voltado para as necessidades do nosso Estado”, escreveu o governador em suas redes sociais.

“Estamos governando com compromisso com cada cidadão, nos 22 municípios do nosso Acre. E agradecemos de coração, o reconhecimento da nossa população. Vamos continuar nos esforçando para orgulhar todos que confiam em nosso trabalho. A vida das pessoas está em primeiro lugar”, acrescentou.

Dando continuidade à agenda e compromissos também com o interior do Estado, Gladson Cameli e parte de sua equipe amanheceram esta segunda-feira (05) em Tarauacá e estão a caminho de Cruzeiro do Sul. Em Tarauacá o governador fará a apresentação e contratação de professores e entrega de sete ônibus para o Núcleo da Secretaria de Educação no município. A solenidade será Escola Plácido de Castro, na avenida Antônio Frota, 377.

Em Cruzeiro do Sul, Gladson Cameli fará o lançamento da campanha “Aqui Tem Turismo”, uma ação de Governo em parceria com a iniciativa privada buscando atrair turistas para a região do Juruá. O lançamento da campanha será Auditório Senac de Cruzeiro do Sul.