FARHAT E FARHAT LTDA

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 153/2021,com validade de 4(quatro) anos, para atividade de TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS NO ESTADO DO ACRE PARA AS PLACAS: OXP8564 , NAA8J04 E NAA8J14, localizado à Rua: Santa Inês, nº1036 bairro: Baixa da Colina, na cidade de Rio Branco Estado do Acre.