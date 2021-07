FBI no AC, 11 mortes por Covid em 24h, Mazinho x Gladson e Bocalom decide sobre apoio; mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Nossa retrospectativa semanal traz os assuntos das mais variadas categoriais. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

SEE vai pagar terceirizados direto na conta e encerra contrato com empresa

A Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura (SEE) resolveu encerrar nesta segunda-feira (19) o contrato com a empresa Maia e Pimentel, que tinha pelo menos 270 funcionários prestando serviços de limpeza em escolas de todo o Acre. Os trabalhadores estão com 3 meses de salário atrasado, além do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Prefeito Mazinho foge de Sena para não encontrar o governador Gladson

A propósito de Mazinho Serafim, ele não esteve em Sena Madureira na terça-feira (20). Ele fugiu da cidade só para não encontrar o governador Gladson Cameli, que esteve em visita ao município para entregar o maquinário pesado do Deracre (Departamento Estadual de Estradas e Rodagens), que serão deixados no município para a abertura de ramais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Agentes do FBI chegam ao AC e visitam fronteiras que recebem 20% do narconegócio mundial

Um convênio entre o Governo do Estado e a Embaixada Americana resultou na chegada de 9 agentes de segurança dos Estados Unidos (EUA) ao Acre, nesta segunda-feira (19). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Empresa de transportes diz que passagens não sofrerão queda com ponte do Abunã: “Correto é um preço maior”

A promessa feita aos acreanos a partir da inauguração da ponte sobre o Abunã era a de que os preços dos produtos e dos serviços ofertados no Estado iram baixar, mas não foi o que aconteceu até o momento, pelo menos na área de transportes interestaduais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Morador do Calafate come 35 pedaços de pizza, choca empresário e vídeo viraliza; assista

O empresário acreano Ramon Olivier, do Restaurante e Pizzaria ‘A Princesinha’, foi surpreendido por um cliente após lançar um desafio no rodízio da pizzaria. Na semana passada, Ramon lançou o desafio para quem comesse 35 fatias de pizzas não pagava o rodízio e ainda ganhava outro vale rodízio. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Acre registra 11 mortes nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 14 casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 21, sendo 10 casos confirmados por exames RT-PCR, e 4 por testes rápidos, fazendo com que o número de infectados salte para 86.757 nas últimas 24 horas.

QUINTA-FEIRA