Como diminuir o risco de autismo em bebês durante a gravidez

No Brasil, cresce o número de crianças diagnosticadas com autismo. Nas escolas, por exemplo, o percentual de alunos com transtorno do espectro autista (TEA) matriculados em classes comuns no Brasil aumentou 37,27% entre 2017 e 2018, segundo dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Não à toa, o assunto foi tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Futuras mamães e gestantes podem, por meio de alguns hábitos e alimentação, diminuir o risco que seu filho apresente Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado pelo déficit de interação e comunicação social, assim como certos padrões específicos de comportamento.

Trazendo para o lado da nutrição, estudos mostram que alterações de glicemia no feto e no recém-nascido possuem relação com o desenvolvimento do TEA.

