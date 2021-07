Fies 2021.2: candidatos podem consultar vagas do programa; inscrições começam na terça-feira

Diferente dos anos anteriores, a edição do Fies para o 2º semestre de 2021 tem uma oferta maior de vagas do que a edição para o 1º semestre, que geralmente possui um volume maior de vagas e instituições participantes. As vagas já podem ser consultadas pelos candidatos através do site do programa.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nesta edição ofertará 69 mil vagas, distribuídas em 23.320 cursos/turnos de 1.324 instituições privadas de ensino superior. Com isso, o total de vagas disponibilizadas no ano é de 93 mil.

Para conseguir uma das vagas o candidato precisa ter obtido média das notas nas cinco provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) igual ou superior a 450 pontos, nota superior a zero na redação e não ter feito o Enem na condição de treineiro. Além disso, pode ser usada a nota de qualquer uma das edições anteriores do exame, a partir de 2010.

Outro critério para obter o financiamento é o de renda, que deve ser no limite de até três salários mínimos de renda mensal bruta per capita.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2021 do Fies começam nessa terça-feira, 27, e seguem até o dia 30 de julho, na página do programa. O resultado dos pré-selecionados em chamada única será divulgado no dia 3 de agosto e o prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies podem disputar uma das vagas da lista de espera. Esses participantes serão inseridos automaticamente na lista. O prazo de convocação por meio da lista de espera será de 4 a 31 de agosto.