Flamengo e Palmeiras têm duelos duros fora de casa na Libertadores

Os dois times têm duelos complicados fora de casa. Na Argentina, o Rubro-negro enfrenta o Defensa Y Justicia, enquanto o Alviverde encara o Universidad Católica, no Chile.

Reforços

O Flamengo viajou para a Argentina cheio de reforços no avião. Everton Ribeiro, Gabigol e até mesmo o técnico Renato Gaúcho reforçam o Rubro-negro carioca.

A dupla de jogadores do setor ofensivo estava com a Seleção Brasileira na Copa América e retorna para o restante da temporada do Urubu.

Já Renato Gaúcho foi inscrito e comandará o Flamengo pela primeira vez, após acertar no sábado (10/7) com o time carioca. O treinador chega para substituir Rogério Ceni no comando técnico da equipe.

Baixas

Se por um lado o time terá estes três reforços, não contará com três jogadores importantes. O Flamengo informou nesta terça-feira (13/7) que o defensor sentiu dores na panturrilha esquerda e sequer viajou. Assim como Diego e Bruno Henrique, que se recuperam de lesão. Já Willian Arão cumpre suspensão pela expulsão no último jogo.

Um time titular de Renato deve ter: Diego Alves; Isla, Leo Pereira, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Vitinho; Pedro e Gabigol.

Defensa Y Justicia e Flamengo se enfrentam às 21h30 com transmissão da Fox Sports.

Alviverde no Chile

Pouco mais de duas horas antes, o Palmeiras, atual campeão, vai até o Chile enfrentar o Universidad Católica. Assim como o rival carioca, o Alviverde terá novidades para a partida e para o restante da temporada.

Abel Ferreira terá o retorno de seu goleiro titular. Weverton também retorna após a convocação para a Copa América e é um reforço de peso para a meta do time paulista.

O paraguaio Gustavo Gómez e o lateral uruguaio Matias Viña já retornaram de suas seleções, entraram em campo na vitória contra o Santos e devem ser titulares. O zagueiro Luan também retorna após ter sido poupado contra o Peixe.

Quem segue de fora do time são os atacantes Rony e Luiz Adriano, também se recuperando de lesão.

Um time titular deve ter Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Viña; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Breno Lopes e Deyverson.

Universidad Católica e Palmeiras jogam às 19h15, com transmissão da Conmebol TV.