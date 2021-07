Flamengo goleia ABC e põe um pé nas quartas da Copa do Brasil

O Flamengo não tomou conhecimento do ABC, atropelou a equipe do Rio Grande do Norte, goleou por 6 a 0 e encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Só no primeiro tempo, o Rubro-Negro meteu quatro e fechou o caixão na segunda etapa. Os gols foram marcados por Gabigol, duas vezes, Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique e Donato, contra.

O primeiro tempo do Flamengo contra o ABC foi avassalador e serviu como uma espécie de treino de luxo para a equipe de Renato Gaúcho, que foi para o intervalo com a vitória parcial de 4 a 0. Antes mesmo de abrir o placar, o Rubro-Negro perdeu uma chance clara de balançar a rede, com Gabigol. Em contra-ataque, Arrascaeta achou o camisa 9 livre na direita. Ele invadiu a área, puxou para o pé esquerdo e chutou para fora, desperdiçando uma oportunidade incrível.

Mas, o Flamengo abriu a porteira aos 27 minutos, com Arrascaeta. Diego fez linda jogada na entrada da grande área do ABC, girou em cima do marcador, passou por outro e foi desarmado na área. Bruno Henrique conseguiu recuperar, e a bola sobrou para o uruguaio, que toca na saída do goleiro.