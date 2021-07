“O satanás não tem poder sobre a minha vida”, diz Frank Lima após ‘faccionado’ lhe ameaçar de morte

O Secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, se pronunciou através de mensagens em um grupo privado acerca de uma notícia que circula nas redes sociais e veículos de imprensa.

No vídeo, e em supostas capturas de tela, um virtual faccionado aparece tecendo ameaças ao secretário. Em mensagens, Frank conta tudo não passou de uma brincadeira de mal gosto e revela que procurará a Polícia Federal para investigar o caso.

“Fiquem tranquilos, o satanás não tem poder sobre a minha vida! Passaram dos limites com essa montagem grotesca. A Polícia Federal vai chegar em quem fez a brincadeira de mal gosto”, diz o secretário.

O assunto rendeu no grupo. A maioria das mensagens foi de apoio ao secretário e alguns usuários do aplicativo, destinado a mensagens instantâneas, questionaram a veracidade do material: “Lendo os prints, não me pareceu faccionado escrevendo. Deus o proteja dos invejosos e do povo que o persegue”, escreveu Joelma Dantas.

Entenda

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas mostra um suposto faccionado direcionando ameaças ao secretário de Saúde da capital, Frank Lima.

No vídeo, um homem não identificado afirma que o secretário estaria ‘talaricando’ um parceiro seu.

Veja o vídeo: