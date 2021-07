Friale alerta para chegada de nova onda de frio polar no Acre, nos próximos dias; confira

A previsão do tempo divulgada pelo pesquisador Davi Friale nesta quinta-feira (8) aponta para a chegada de uma frente fria nos próximos dias, no Acre.

Não haverá mudanças significativas do tempo até o próximo dia 15 de julho, é o que diz o mago.

“Também não haverá, até lá, nova incursão de ar frio polar. O tempo segue com dias quentes, muito sol e baixa umidade do ar. As noites continuarão amenas, principalmente, após as 22h, no leste e no sul do Acre. Eventualmente, em alguns pontos isolados, poderão ocorrer chuvas rápidas, com maior probabilidade no vale do Juruá”, escreveu.

No entanto, a partir da segunda quinzena, “uma forte onda de frio polar deverá atingir o Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso”.

“Despencando a temperatura e provocando mais uma típica friagem da Amazônia Ocidental. Estamos monitorando as condições atmosféricas de alta pressão na região da Antártida – origem do frio polar – e possibilidade de baixa pressão significativa sobre o centro da América do Sul – região que “atrai” o frio polar -, assim como as condições de umidade, pressão atmosférica e correntes aéreas sobre a Amazônia Ocidental, conjunto este que nos permite identificar a formação e o avanço de uma onda polar na direção do Acre”, finalizou.

Leste e sul do Acre

Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Xapuri e cidades vizinhas: as temperaturas mínimas, ao amanhecer, estarão oscilando entre 17 e 20º C e as máximas, na parte da tarde, entre 31 e 34ºC, pelo menos até a próxima segunda-feira (12).

Vales do Juruá e de Tarauacá

Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do sul, Marechal Thaumaturgo e cidades vizinhas: poderão ocorrer chuvas rápidas e pontuais nos próximos dias, principalmente no vale do Juruá e na Serra do Divisor.