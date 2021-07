“Fuma mais maconha do que as pessoas pensam”, diz ator sobre Durant

Kevin Durant é uma das estrelas mais enigmáticas da NBA. Entre contas falsas no Twitter, discussões com fãs e jornalistas e encontros com estrelas pornô, o ator Matt Sullivan revelou mais um hábito do jogador do Brooklyn Nets em entrevista ao podcast The Smoke.

Segundo o artista, KD é um grande entusiasta da maconha. “Ele fuma muito mais do que as pessoas pensam. Estive em sua casa. A casa dele é uma loucura. Ele não tem namorada. Só férias malucas como outros jogadores. Ele não faz nada além de jogar basquete. Ele não faz nada. É muito chato”, declarou.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!