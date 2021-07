Funtac realiza oficina sobre fitocosméticos em Santa Rosa do Purus

O governo do Estado, por meio da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), realizou entre os dias 16 e 26, em Santa Rosa do Purus, mais uma etapa da oficina de produção de fitocosméticos de higiene pessoal e de fitoterápicos.

Os capacitados apreenderam sobre confecção de fitocosméticos e suas propriedades terapêuticas. Foto Cedida

Cerca de 25 participantes foram capacitados pelos técnicos do Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais (LPN) da autarquia. As atividades contaram com o apoio da prefeitura local e fazem parte das ações de fortalecimento da cadeia extrativista.

“Unimos os saberes teóricos e práticos entre os nossos técnicos e a comunidade e, assim, compartilhamos ensinamentos sobre a confecção de fitocosméticos e suas propriedades terapêuticas, a fabricação de sabão, sabonete natural e repelente”, destaca o diretor-presidente da Funtac, Tom Sérgio de Menezes.

Os capacitados também conheceram alguns procedimentos que os técnicos da Funtac utilizam para produzir álcool em gel, produto que ganhou bastante destaque neste período de pandemia da Covid-19.

Futuras parcerias

Na oportunidade, o gestor da Funtac relatou que uma equipe técnica da instituição percorreu a área urbana e rural do município para realizar um mapeamento de novas políticas públicas que poderão ser desenvolvidas nas comunidades.

“Foram feitas visitas em áreas indígenas, diagnósticos técnicos em cooperativas e associações, para que possamos fechar novas parcerias com a prefeitura local e beneficiar mais moradores de Santa Rosa do Purus, como determinou o governador Gladson Cameli”, disse.