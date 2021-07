Galvão Bueno tem contas esvaziadas e dívida milionária aterroriza o narrador da Globo

Galvão Bueno viu seu nome se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais, ao sofrer um revés na Justiça nesta terça-feira(20). O narrador da TV Globo teve suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça de São Paulo por conta de uma dívida milionária.

De acordo com o UOL, as contas do artista, da esposa dele Desirée Soares Galvão Bueno e da filha Letícia Galvão Bueno, estão bloqueadas por tempo indeterminado.

A decisão partiu do juiz Rodrigo Galvão Medina, da 9ª Vara Cível de São Paulo, em um processo aberto pela Lest Credit Fundo de Investimentos, contra uma das empresas de Galvão Bueno. O motivo? Uma dívida de R$ 1,6 milhão, feita em forma de empréstimo no ano de 2017 e que deveria ter sido paga em 37 parcelas.

“Em razão da petição que noticiou o descumprimento do acordo, determinei a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros”, afirmou o Juiz na decisão. A defesa de Galvão Bueno pediu a suspensão da decisão e afirma que os valores são impenhoráveis, por parte deles ser de caráter salarial.