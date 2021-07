Gladson reúne equipe e faz balanços das principais pastas e traça novas metas

Ao fim do encontro, o gestor postou um agradecimento à sua equipe. Entre as pautas tratadas estavam importantes obras inacabadas que foram herdadas do governo anterior e devem ser concluídas.

“Um dos principais pontos levantados na reunião, diz respeito a retomada e conclusão de obras que estavam paradas há vários anos. Conseguimos inaugurar a verticalização do Pronto-Socorro de Rio Branco, a Upa de Cruzeiro do Sul e conseguimos concluir as obras do Into depois de dez anos. Esses são apenas alguns exemplos daquilo que prometemos para o nosso povo e cumprimos”.