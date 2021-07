Governo diz que PM fará segurança dos hospitais após empresa rescindir contrato

Sobre a demissão de 180 trabalhadores da empresa Protege, que presta serviços para a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, fazendo, principalmente, o serviço de vigilância dos hospitais, o Governo do Acre esclarece que a Polícia Militar continuará fazendo rondas em todas as unidades de Saúde do Estado.

Segundo nota assinada pela secretária de Saúde Muana Araújo e enviada à imprensa na tarde deste sábado (10), o Estado assumiu que está em débito com a empresa, valor que “deverá ser quitado até o próximo mês”.

A secretária afirma que a pasta tentou negociar a quitação parcial de débitos na tarde de sexta-feira (9), mas a proposta foi recusada e garante que a Sesacre trabalha pra resolução do conflito.