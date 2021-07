Hospital de Campanha de Sena Madureira zera número de internados nesta quinta

Os casos confirmados da Covid-19 em Sena Madureira vem diminuindo de maneira significativa nos últimos meses. O declínio também está sendo verificado no Hospital de campanha que funciona no Salão Paroquial da Igreja Católica.

Nesta quinta-feira (22), não há nenhum morador internado, diferentemente de meses anteriores quando o HC ficou com todos os 15 leitos ocupados e ainda foi preciso internar outros seis pacientes no Hospital João Câncio Fernandes. “Vivemos, em datas anteriores, um momento tenso em Sena Madureira com centenas de casos confirmados diariamente e o nosso hospital de campanha lotado. Graças a Deus, a realidade hoje é diferente. Mesmo assim, é fundamental que a população continue adotando os cuidados”, comentou Michael Kelles, diretor administrativo do Hospital João Câncio Fernandes.

Em Sena Madureira, mais de 15 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No presente momento, o imunizante está sendo ofertado para pessoas com 18 anos de idade em diante.

Ao longo de toda a pandemia, os dados da Covid-19 em Sena são os seguintes:

Casos confirmados: 7.133

Curados: 7.035

Óbitos: 75