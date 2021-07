Ifac chega na final da Olimpíada Nacional em História do Brasil; conheça as equipes

STUDIO LÍVIA

Especializado em ruivo, loiro blond+corte long bob, morena iluminado, o Studio Lívia de Brasília, um dos top master da Capital da República, durante todo mês de setembro, fará atendimento personalizado em nossa Rio Branco. O agendamento pode ser feito através do n. 3223-6162.

B-DAY

Aniversariante do dia 1º, empresária Mariana Gurgel, passou a data em Campos do Jordão. Mas, querida como é, não escapou da surpresa que grupo de amigas lhe preparou na noite desta quarta, 7, para comemorar a data. Merecidamente! Na foto, Mariana ladeada por sua mãe, França Gurgel, as cunhadas Carina Soares e Carina Lopes, amigas Rosely Barreiros, Fatima Borges e Ana Luiza.

VENDAS REINICIADAS

A DESTAK Promoções, responsável pelo show do Baile do Nêgo Véio, de Alexandre Pires, reiniciou as vendas dos ingressos e convites que podem ser realizadas em dinheiro e cartão e, agendadas para recebimento, com pagamento adicional de taxa de recebimento.

*Novidade: em breve, teremos também a opção de vendas no cartão de crédito, via WhatsApp.

*Não esquecendo, que todos os ingressos adquiridos antes da Pandemia, estão válidos para a apresentação do dia 2 de abril de 2022, sábado.

Time poderoso-empoderado: empresária Joelma Severo, Elaina Mello, Mayra Martinello e Itála Oliveira, durante o Sensorial da Jorge Cosméticos com os produtos La Moda Vegan da Truss,.

NA DISPUTA

O Ifac chega a grande final da Olimpíada Nacional em História do Brasil –ONHB, com duas equipes. Cauã Alexandre Lima, Luiz Fellipe de Melo e André Leôncio Ribeiro(foto 1), do campus Cruzeiro do Sul e Andreilson Ferreira, Estéfane de Oliveira e Franceline dos Santos(foto 2), do campus Rio Branco, estão na final.

*A prova final será dia 16 de agosto e a cerimônia de premiação virtual em 12 de setembro. Na torcida!

É BIG, É BIG

Hoje é dia de parabéns à biomédica Mariana Magnabosco. Felicidades, alegrias e vida longa!

HAPPY BIRTHDAY

Quem completa mais um ano de vida hoje, 8, é o engenheiro florestal Ricardo Dantas. Ao lado da mulher Adriana e do filho Matheus, em petit comité comemora a data. Parabéns!

VIUVA NEGRA NO CINE ARAÚJO NO VIA VERDE SHOPPING

Seguindo com todas as regras de biossegurança e funcionando com 50% da sua capacidade o Cine Araújo do Via Verde Shopping, estreou o filme Viúva Negra. Ainda, continuam em cartaz, Velozes e Furiosos 9 e Os Croods 2. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

Vivas ao Vitor Teixeira Lamas, filho do querido casal Carlos e Susie Lamas, aniversariante do dia 5, data comemorada em família bem do jeitinho que ele gosta. Parabéns, Vitor, que seu novo ciclo seja de muitas realizações, paz e harmonia.

FEIJOADA DESTAK

Vem aí, a Feijoada Destak, onde o cliente DESTAK, que já se cadastrou e/ou comprou ingresso para o show do Alexandre Pires, é exclusivo na pré-venda de convites, cujo valor será promocional.