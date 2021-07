Incêndio atinge mansão de Beyoncé avaliada em R$ 15 milhões; veja foto

Um incêndio atingiu a mansão de Beyoncé e Jay Z em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na noite dessa quarta-feira (21). O imóvel, de seis quartos e seis banheiros, construído em 1927, está avaliado em 3,5 milhões de dólares, cerca de R$ 15 milhões.

Vinte e dois bombeiros levaram quase duas horas para controlar o fogo, segundo o The New York Post. A família mora na mansão de 1400m², com sala de estar com oito metros de altura e um estúdio de arte. A causa do incêndio não foi informada ainda e ninguém ficou ferido.

“Se eles não estivessem lá quando chegaram, poderia ter sido muito pior. É uma casa histórica”, falou um porta-voz do corpo de bombeiros ao The New York Post.

Beyoncé e Jay-Z estão juntos desde 2008 e são pais de Blue Ivy, Rumi e Sir.

