Inspetor da PRF reage a assalto e fere criminoso com um tiro em Rio Branco

O assaltante Rodrigo Neri Martins, 37 anos, foi ferido com tiro, na noite deste sábado (17), Estrada Alberto Torres, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava chegando na própria residência quando foi abordado por Rodrigo que, de posse de uma arma de fogo, acabou rendendo o policial e roubando um celular. No momento do roubo, o criminoso não sabia que estava assaltando um policial.

Após pegar o celular, o bandido acabou fugindo, mas segundos depois voltou ao local do crime e, ao se aproximar do PRF, foi recebido a tiros. Ele foi ferido com um tiro no abdômen, e mesmo baleado ainda conseguiu fugir pelas ruas do bairro e invadiu mais duas residências.

Populares acabaram não se contendo e agredindo o bandido, que ficou jogado em via pública, onde o agente conseguiu prender o meliante. A arma não foi mais encontrada na chegada do policial.

O policial pediu apoio dos colegas da Polícia Rodoviária Federal que estiveram no local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos ao bandido, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais miltiares do 1° Batalhão foram acionados e também estiveram no local para prestar apoio ao agente de segurança.

O policial se apresentou na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência visando esclarecer os fatos.