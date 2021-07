Internado com Covid-19, Luciano Szafir teve embolia pulmonar

O ator Luciano Szafir foi submetido a uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon, na quarta-feira (7/7). O sangramento abdominal foi causado por complicações da Covid-19 e, nesta sexta-feira (9/7), Szafir está em ventilação mecânica.

De acordo com informações da equipe médica do Hospital Copa Star, divulgada pela coluna Patrícia Kogut, o processo para retirada progressiva do respirador já foi iniciado.

O médico João Pantoja, diretor-geral da unidade e responsável pelo caso, contou que o ator chegou a apresentar uma embolia pulmonar.

