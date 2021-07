Intubado, Luciano Szafir segue em estado grave e é transferido de hospital

O ator Luciano Szafir, de 52 anos de idade, foi transferido para o Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Antes, ele estava internado com Covid-19 no Hospital Samaritano, na Zona Oeste da cidade, onde foi submetido a uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon nesta quarta-feira (7). Procurada por Quem nesta quinta-feira (8), a mãe do ator, Beth Szafir falou sobre o quadro do filho.

“Luciano já está no Copa Star e, dentro de um quadro grave, os médicos estão otimistas. A cirurgia foi bem feita e o quadro pulmonar dele está melhor do que era esperado. Agora é aguardar a evolução da medicação e o resultado dos exames. Ainda não há previsão para nada e ele permanece intubado. Obrigada a todos pelo carinho e preocupação”, disse ela, através de uma mensagem de texto, à reportagem.

