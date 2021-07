Jogadora aparece suja de vômito ao vivo na Globo

Cris Rozeira, do time de futebol feminino Brasileiro não foi convocada para os jogos olímpicos, mas está sendo comentarista dos jogos femininos em Tóquio. Durante a transmissão Brasil X Holanda, Cris aparece com a blusa vomitada e Galvão Bueno brincou com a situação.

Inclusive, estamos falando de maternidade real levando em consideração a pauta das Olimpíadas: igualdade de gênero. Diante disso, Cris mostrou a realidade e comentou sobre o ocorrido “O Bento acabou de me gorfar a roupa inteira”. Brincou Cris Rozeira. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!