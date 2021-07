Khabib enaltece ‘Do Bronx’ e descarta retorno para desafiá-lo: “É a hora dele”

O fato de estar aposentado do MMA não impede Khabib Nurmagomedov de permanecer no esporte e analisar o que acontece nele.

Após anunciar seu afastamento da modalidade e abdicar do cinturão do peso-leve (70 kg) do UFC, em 2020, quando finalizou Justin Gaethje, em Abu Dhabi (EAU), a categoria passou a ter um novo líder. Agora, Charles Oliveira ocupa o lugar mais alto da divisão e tal fato não incomoda o russo.

Pelo contrário, Khabib parabenizou ‘Do Bronx’ pela conquista do cinturão vago do peso-leve, em maio, ao nocautear Michael Chandler no segundo round.

Em entrevista à ‘ESPN’ americana, o russo indicou que o título está bem entregue ao brasileiro e negou qualquer possibilidade de tentar recuperar sua posição contra o mesmo.

Vale destacar que tal possibilidade já foi ventilada por Dana White e até pelo próprio Charles.

Inclusive, o atual campeão do peso-leve do UFC, constantemente, expressa seu respeito pelo antigo rei.

O mesmo se aplica a Khabib, já que este ressaltou que o brasileiro vive seu auge na carreira e o título do UFC, companhia que integra desde 2010, coroou seu momento especial.

Apesar da grande fase que vive, ‘Do Bronx’ foi apontado como azarão pelas casas de apostas para a provável luta contra Dustin Poirier, mas o russo frisou que o especialista em jiu-jitsu não pode ser subestimado, pois tem total condição de surpreender os oponentes.

“Naquela época, era o tempo de Khabib. Agora, é a hora de Charles. Não vou simplesmente ir para a imprensa e dizer que vou voltar e lutar com esse cara. Isso não é interessante para mim. Mesmo que Charles ganhe de Gaethje, Islam, Dustin, todos, esta é a sua hora. Eu vou ficar feliz por ele, vou enviar meus parabéns ao Charles por estar fazendo um ótimo trabalho”, elogiou Khabib, antes de completar.

“Ele tem uma sequência de vitórias, ele venceu caras bons, a maioria pela via rápida. Ele é bom, muito impressionante. Quando ele estava perdendo no UFC, acho que não estava em seu melhor momento mental. Muitos lutadores têm auges físicos e mentais diferentes. Agora, acho que Charles está mentalmente e fisicamente no auge”, concluiu.

Mesmo afastado do octógono, Khabib Nurmagomedov, de 32 anos, informou que vai permanecer no esporte, seja como treinador ou como homem de negócios.

O ex-campeão do peso-leve do UFC costuma aparecer no corner de seus amigos e parceiros de equipe e Ali Abdelaziz, seu empresário, e Daniel Cormier, seu amigo, destacaram a qualidade de ‘The Eagle’ como mentor de jovens talentos.

Além disso, o russo é o presidente do EFC, sua própria organização de MMA.

Charles Oliveira, de 31 anos, vive momento mágico no MMA. Conhecido no esporte pelo jiu-jitsu de alto nível, o brasileiro mostrou que sua trocação também está afiada e representa uma ameaça aos oponentes.

Agora, ‘Do Bronx’ possui nove triunfos seguidos, sendo cinco por finalização e três por nocaute.

Além disso, o campeão do peso-leve do UFC é o recordista de finalizações na história da companhia (14 vezes) e o lutador que mais venceu pela via rápida (17). Seu cartel profissional é composto por 31 vitórias, sendo 28 pela via rápida, e oito derrotas.