Laudo confirma que Lázaro é autor de estupro cometido em abril de 2021

Resultado do exame genético feito pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que o psicopata Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, foi o autor do estupro de uma jovem, no Setor Habitacional Sol Nascente, no dia do aniversário dela. O laudo ficou pronto nesta sexta-feira (2/7).

Ao Metrópoles a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam 2), em Ceilândia, comentou o caso. “Tivemos a confirmação de que Lázaro foi o autor também desse crime, assim como o da família Vidal, brutalmente assassinada no dia 9 de junho”, comentou Romana.

“Chegamos à conclusão através de provas objetivas. As impressões digitais de Lázaro foram encontradas no local, através do Instituto de Identificação (II), e também através do material genético. Nós tínhamos o material genético dele no Instituto de Pesquisa e DNA Forense (IPDNA), por um crime que ele havia sido condenado em 2009, e confrontamos com o material encontrado na atual vítima. Com isso, foi possível confirmar com 100% de certeza que Lázaro Barbosa é o autor do estupro violento no Sol Nascente, em abril deste ano”, acrescentou.