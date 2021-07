LGBTQIA+ : quem fala sobre o assunto no Acre e você deveria seguir agora?

Siga meu novo Instagram e confira conteúdos exclusivos: @alexTthomaz

Junho foi o mês do Orgulho LGBTQIA+, mas nunca é demais repetir que o respeito deve ser todos os dias no ano. Pensando em normatizar esse discurso, e também para comemorar toda a diversidade, resolvi falar um pouco de quem está sempre tocando nos assuntos mais importantes e se posicionando com as situações do Acre, do Brasil e do mundo quando o assunto é INFORMAR E ENSINAR de forma interativa por meio de suas redes sociais.

O Instagram é uma das nossas fontes favoritas de inspiração para praticamente tudo! E eu estou sempre ligado em quem sempre dá voz às minorias, ou até mesmo informar de forma pratica e direta seus seguidores, usando suas vivências para inspirar pessoas. Como junho foi o mês do orgulho LGBTQIA+, resolvi fazer uma lista com quatro nomes incríveis do Acre para que você se divirta muito enquanto aprende um pouco mais sobre o assunto.

NEYELE BRILHUS

@falaneyelle – é uma “TRAVA” que fala sobre comportamento, variedades, além de ser comunicadora, radialista e produtora. Ela também conta suas experiências sendo uma travesti e fala sobre algumas coisas que passou por causa de sua orientação sexual e aparência de uma firma direta e franca com seus seguidores.



MISTER LABIAC

@mister_labiac – o professor de inglês reside em Cruzeiro do Sul, e tem um papel importante na Secretária de Cultura daquele município. Como conselheiro cultural, me deixa cada vez mais orgulhoso quando fala de políticas LGBTQOA+, além de estar estrategicamente colocando em pauta um assunto que para muitos se torna tabu de maneira didática e de forma entendível.

CLEBISON ANDRÈ

@clebisonandre – é formado em letras Francês, Português e Pedagogia. O assessor pedagógico também e quadrilheiro e transita no mundo carnavalesco e usa muitas referências da cultura desse mundo para falar sobre assuntos como masculinidade tóxica e homofobia. Ele é incrível e você vai virar fã rapidinho.

GERMANO MARINO

@germanomarino25 – Direitos Humanos, Racismo, pink money, ideologia de gênero, política, religião, apropriação cultural e mais. O acreano Germano Marino fala de tudo isso e não tem medo de falar ou expor algo que acha certo.