Mais de 80% dos cruzeirenses aprovam a gestão de Zequinha Lima no combate à pandemia

O último relatório divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) apontou que Cruzeiro do Sul é o município que mais vacinou contra a Covid-19 no estado do Acre. Ao todo já foram 91,78 % das 45.480 doses recebidas pelo município aplicadas, somando 41.740 pessoas alcançadas.

O município conta com cerca de 89.072 habitantes, de acordo com o último senso realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. O número de vacinados representa 46,86% da população.

Visando estes dados, o Instituto de Pesquisa Data Control/Fieac divulgou uma pesquisa no último sábado (03), elevando o nível de aprovação do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, no tocante ao enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Segundo a pesquisa, o prefeito teve mais de 80% de aprovação no que se refere ao combate à pandemia. Dos entrevistados, 43% acham a gestão de Zequinha Lima boa; 11,2% consideram ótima; 25,9% regular; 6,8% ruim; 5,6% péssima e 7,6% afirmaram que não sabem responder.